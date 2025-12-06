Rand’eau Hermitain

Souvigné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Randonnée nature au fil de l’eau pour mettre en avant les travaux du syndicat et apporter des connaissances autour de l’écosystème rivière, faune et flore, rôle de la ripisylve, la gestion des cours d’eau… mais aussi le bassin versant dans son ensemble.

Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la pratique extérieure.

Renseignements et inscriptions auprès du SMC 06 72 18 56 67 .

Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 18 56 67 jgrigorciuk@smc79.fr

English : Rand’eau Hermitain

L’événement Rand’eau Hermitain Souvigné a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Haut Val De Sèvre