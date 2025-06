Rand’Eau Meuse 2025 – Mouzon 21 juin 2025 07:00

Ardennes

Rand’Eau Meuse 2025 Place du Colombier Mouzon Ardennes

Tarif : 12 – 12 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif Enfant -12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-06-21

2025-06-28

2025-07-05

2025-07-12

2025-07-19

2025-07-26

2025-08-02

2025-08-09

2025-08-16

2025-08-23

2025-08-30

En canoë sur la Meuse, environ deux heures de navigation. Une autre façon de découvrir ce qui est proche et souvent méconnu, pour savourer le moment présent, un peu hors du temps. Avec Nathalie, votre guide nature et histoire, vous vous laisserez porter par le fleuve, et vous découvrirez d’où il vient, où il va et comment il fonctionne . Vous observerez la faune et la flore caractéristiques de ses berges. Vous comprendrez aussi pourquoi et comment, depuis la nuit des temps, les hommes se sont installés sur ses rives, l’ont utilisé pour se nourrir, pour se protéger, pour se déplacer. Aucune compétence particulière nécessaire : les canoës sont très stables et faciles à manœuvrer, et un animateur sportif vous donne des conseils pour bien naviguer. Horaires Selon la météo : 14 heures (par temps couvert ou température inférieure à 25 degrés) ou 17 heures (par température supérieure à 25 degrés). L’horaire sera annoncé sur la page Facebook de la Maisons des randonnées le lundi précédant chaque sortie. Réservation Obligatoire Dates : samedi 28 juin : Mouzon samedi 5 juillet : Stenay samedi 12 juillet : Mouzon samedi 19 juillet : Sedan samedi 26 juillet : Mouzon samedi 2 août : Sassey samedi 9 août : Sedan samedi 16 août :Mouzon samedi 23 août :Stenay samedi 30 août : Sassey

Place du Colombier

Mouzon 08210 Ardennes Grand Est +33 6 74 55 79 91 contact@lamaisondesrandonnees.fr

English :

By canoe on the Meuse, about two hours of navigation. Another way to discover what’s close by and often little-known, to savor the present moment, a little out of time. With Nathalie, your nature and history guide, you’ll let yourself be carried along by the river, discovering where it comes from, where it’s going and how it « works ». You’ll observe the characteristic flora and fauna along its banks. You’ll also learn why and how, since the dawn of time, people have settled on its banks, using it for food, protection and transportation. No special skills are required: the canoes are very stable and easy to handle, and a sports instructor will give you tips on how to navigate them properly. Schedule Weather permitting: 2 p.m. (overcast or below 25 degrees) or 5 p.m. (above 25 degrees). The schedule will be announced on the Maisons des randonnées Facebook page on the Monday before each outing. Reservations essential Dates: Saturday June 28: Mouzon Saturday July 5: Stenay Saturday July 12: Mouzon Saturday July 19: Sedan Saturday July 26: Mouzon Saturday August 2: Sassey Saturday August 9: Sedan Saturday August 16: Mouzon Saturday August 23: Stenay Saturday August 30: Sassey

German :

Mit dem Kanu auf der Maas, etwa zwei Stunden Fahrt. Eine andere Art, das Naheliegende und oft Unbekannte zu entdecken, um den Augenblick zu genießen, ein wenig außerhalb der Zeit. Mit Nathalie, Ihrer Natur- und Geschichtsführerin, lassen Sie sich vom Fluss treiben und entdecken, woher er kommt, wohin er fließt und wie er « funktioniert ». Sie werden die typische Flora und Fauna an seinen Ufern beobachten. Sie werden auch verstehen, warum und wie sich die Menschen seit Urzeiten an den Ufern des Flusses niedergelassen haben und ihn zur Ernährung, zum Schutz und zur Fortbewegung nutzen. Es sind keine besonderen Fähigkeiten erforderlich: Die Kanus sind sehr stabil und leicht zu handhaben, und ein Sportanimateur gibt Ihnen Tipps, wie Sie richtig navigieren. Zeitplan Je nach Wetterlage: 14 Uhr (bei bedecktem Himmel oder Temperaturen unter 25 Grad) oder 17 Uhr (bei Temperaturen über 25 Grad). Der Zeitplan wird am Montag vor jedem Ausflug auf der Facebook-Seite des Wanderhauses bekannt gegeben. Reservierung erforderlich Daten: Samstag, 28. Juni Mouzon Samstag, 5. Juli Stenay Samstag, 12. Juli Mouzon Samstag, 19. Juli Sedan Samstag, 26. Juli Mouzon Samstag, 2. August Sassey Samstag, 9. August Sedan Samstag, 16. August :Mouzon Samstag, 23. August :Stenay Samstag, 30. August Sassey

Italiano :

In canoa sulla Mosa, circa due ore di navigazione. Un altro modo per scoprire ciò che è vicino e spesso poco conosciuto, per assaporare il momento presente, un po’ fuori dal tempo. Con Nathalie, la vostra guida naturalistica e storica, vi lascerete trasportare dal fiume, scoprendo da dove viene, dove va e come « funziona ». Osserverete la flora e la fauna caratteristiche delle sue sponde. Imparerete anche perché e come, fin dalla notte dei tempi, le persone si sono insediate sulle sue sponde, utilizzandolo per il cibo, la protezione e il trasporto. Non sono richieste particolari abilità: le canoe sono molto stabili e facili da maneggiare e un istruttore sportivo vi darà consigli su come navigarle correttamente. Orari A seconda del tempo: 14:00 (nuvoloso o sotto i 25 gradi) o 17:00 (sopra i 25 gradi). Il programma sarà comunicato sulla pagina Facebook delle Maisons des randonnées il lunedì precedente ogni uscita. Prenotazione obbligatoria Date: Sabato 28 giugno: Mouzon Sabato 5 luglio: Stenay Sabato 12 luglio: Mouzon Sabato 19 luglio: Sedan Sabato 26 luglio: Mouzon Sabato 2 agosto: Sassey Sabato 9 agosto: Sedan Sabato 16 agosto: Mouzon Sabato 23 agosto: Stenay Sabato 30 agosto: Sassey

Espanol :

En canoa por el Mosa, unas dos horas de navegación. Otra forma de descubrir lo cercano y a menudo poco conocido, de saborear el momento presente, un poco fuera del tiempo. Con Nathalie, su guía de naturaleza e historia, se dejará llevar por el río, descubriendo de dónde viene, adónde va y cómo « funciona ». Observará la flora y la fauna características de sus orillas. También aprenderás por qué y cómo, desde la noche de los tiempos, la gente se ha asentado en sus orillas, utilizándolo como alimento, protección y transporte. No se requieren habilidades especiales: las canoas son muy estables y fáciles de manejar, y un monitor deportivo le dará consejos sobre cómo navegarlas correctamente. Horarios En función de las condiciones meteorológicas: a las 14:00 h (nublado o menos de 25 grados) o a las 17:00 h (más de 25 grados). Los horarios se anunciarán en la página Facebook de las Maisons des randonnées el lunes anterior a cada salida. Fechas: sábado 28 de junio: Mouzon sábado 5 de julio: Stenay sábado 12 de julio: Mouzon sábado 19 de julio: Sedan sábado 26 de julio: Mouzon sábado 2 de agosto: Sassey sábado 9 de agosto: Sedan sábado 16 de agosto:Mouzon sábado 23 de agosto:Stenay sábado 30 de agosto: Sassey

