Venez découvrir la Meuse en canoë à Stenay, du port aux déversoirs, le parcours est commenté avec Nathalie Piquart guide nature.

Une occasion unique de découvrir la grande richesse du fleuve sa faune et sa flore caractéristiques, mais aussi son histoire depuis les premiers peuplements jusqu’aux aménagements contemporains pour en contrôler le cours. Dans tous les cas, vous savourerez des moments hors du temps.

Réservation obligatoire par téléphone, mail ou en ligne.

Les horaires (14 h ou 17 h) seront indiqués au plus tôt une semaine avant la date et s’adapteront aux conditions météorologiques. L’horaire est celui du départ de la visite.Tout public

Rue du Port La capitainerie

Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 6 74 55 79 91 contact@lamaisondesrandonnees.fr

English :

Come and discover the Meuse by canoe in Stenay, from the port to the weirs, with commentary by nature guide Nathalie Piquart.

It’s a unique opportunity to discover the river’s great wealth: its characteristic flora and fauna, but also its history, from the first settlements to the modern developments designed to control its course. In all cases, you’ll enjoy a timeless experience.

Reservations required by phone, e-mail or online.

Times (2 p.m. or 5 p.m.) will be announced at least one week before the date and will be subject to weather conditions. The schedule applies to the start of the tour.

German :

Entdecken Sie die Maas in Stenay mit dem Kanu, vom Hafen bis zu den Überläufen. Die Strecke wird von Nathalie Piquart als Naturführerin kommentiert.

Eine einzigartige Gelegenheit, den großen Reichtum des Flusses zu entdecken: seine charakteristische Fauna und Flora, aber auch seine Geschichte von den ersten Besiedlungen bis zu den zeitgenössischen Anlagen zur Kontrolle des Flusslaufs. In jedem Fall werden Sie zeitlose Momente genießen.

Reservierung per Telefon, E-Mail oder online erforderlich.

Die Uhrzeit (14 Uhr oder 17 Uhr) wird frühestens eine Woche vor dem Termin bekannt gegeben und richtet sich nach den Wetterbedingungen. Die Uhrzeit ist die des Beginns der Besichtigung.

Italiano :

Venite a scoprire la Mosa in canoa a Stenay, dal porto agli sbarramenti, con il commento della guida naturalistica Nathalie Piquart.

È un’occasione unica per scoprire la ricchezza del fiume: la sua flora e fauna caratteristiche, ma anche la sua storia, dai primi insediamenti agli sviluppi contemporanei per controllare il suo corso. In ogni caso, vivrete un’esperienza senza tempo.

Prenotazione obbligatoria per telefono, e-mail o online.

L’orario (14:00 o 17:00) sarà comunicato almeno una settimana prima della data e dipenderà dalle condizioni meteorologiche. L’orario si riferisce all’inizio del tour.

Espanol :

Venga a descubrir el Mosa en canoa en Stenay, desde el puerto hasta las presas, con los comentarios de la guía de naturaleza Nathalie Piquart.

Es una oportunidad única para descubrir la riqueza del río: su flora y fauna características, pero también su historia, desde los primeros asentamientos hasta los desarrollos contemporáneos para controlar su curso. En cualquier caso, disfrutará de una experiencia atemporal.

Es necesario reservar por teléfono, correo electrónico o en línea.

El horario (14:00 o 17:00) se anunciará al menos una semana antes de la fecha y dependerá de las condiciones meteorológicas. El horario se aplica al inicio del recorrido.

