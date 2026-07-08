Informations pratiques

Sassey-sur-Meuse

Rand’eau Meuse balade commentée en canoë

Sassey-sur-Meuse Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-08-11 14:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Venez découvrir la Meuse en canoë à partir du pont de Sassey-sur-Meuse, le parcours est commenté avec Nathalie Piquart guide nature.

Une occasion unique de découvrir la grande richesse du fleuve sa faune et sa flore caractéristiques, mais aussi son histoire depuis les premiers peuplements jusqu’aux aménagements contemporains pour en contrôler le cours. Dans tous les cas, vous savourerez des moments hors du temps.

Réservation obligatoire par téléphone, mail ou en ligne.

La sortie s’adapte selon les conditions météorologiques. L’horaire est celui du départ de la visite.Tout public

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Sassey-sur-Meuse 55110 Meuse Grand Est +33 6 74 55 79 91 contact@lamaisondesrandonnees.fr

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English :

Come explore the Meuse by canoe from the Sassey-sur-Meuse bridge; the tour is led by nature guide Nathalie Piquart.

This is a unique opportunity to discover the river’s great diversity: its distinctive flora and fauna, as well as its history—from the earliest settlements to modern-day efforts to control its course. In any case, you’ll enjoy moments that feel like they’re out of time.

Reservations are required by phone, email, or online.

The tour may be adjusted depending on weather conditions. The time listed is the departure time for the tour.

L’événement Rand’eau Meuse balade commentée en canoë Sassey-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-07-08 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE