Rand’eau nocturne dans la vallée de la Souleuvre Le Moulin Pinel SOULEUVRE EN BOCAGE

Rand’eau nocturne dans la vallée de la Souleuvre Vendredi 10 octobre, 20h00 Le Moulin Pinel Calvados

Gratuit

Début : 2025-10-10T20:00 – 2025-10-10T22:00

Fin : 2025-10-10T20:00 – 2025-10-10T22:00

Au crépuscule, cheminant le long de la Souleuvre, dans le bocage virois, peut-être arriverez-vous à observer des écrevisses à pattes blanches ? Dans tous les cas, cette vallée, classée Natura 2000, riche d’une faune et d’une flore exceptionnelles, vous dévoilera tous ses secrets. Dès 8 ans.

(1-5km/2h)-Niveau 1

Le Moulin Pinel 14350 SOULEUVRE EN BOCAGE 14350 Calvados Normandy 02 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

Le crépuscule vous fera découvrir une autre facette de cette vallée classée Natura 2000. Randonnées – Balades

Manon JEAN