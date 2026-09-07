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AGENDA · Terres de Druance

Rand’eau nocturne, Parking de l’église, Terres de Druance

vendredi 16 octobre 2026 · Parking de l'église · Terres de Druance

Rand’eau nocturne, Parking de l’église, Terres de Druance

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Parking de l'église
Adresse
Parking de l'églisePas de descriptionTERRES DE DRUANCE
Ville
14770 Terres de Druance
Département
Calvados

Rand’eau nocturne Vendredi 16 octobre, 20h30 Parking de l’église Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T22:30:00+02:00
Fin : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T22:30:00+02:00

Venez découvrir le patrimoine naturel et nocturne du site Natura 2000 du « Bassin de la Souleuvre » ! Écrevisses, chauve-souris et autres espèces nocturnes n’auront plus aucun secret pour vous, tout comme la gestion et les actions de conservation de ce site classé. Dès 8 ans. (5km/2h) – Niveau 1

Parking de l’église Parking de l’églisePas de descriptionTERRES DE DRUANCE Terres de Druance 14770 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]
Venez découvrir le patrimoine naturel et nocturne du site Natura 2000 du « Bassin de la Souleuvre » ! Écrevisses, chauve-souris et autres espèces nocturnes n’auront plus aucun secret pour vous, tout…

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