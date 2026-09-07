Rand’eau nocturne, Parking de l’église, Terres de Druance

Informations pratiques

Rand’eau nocturne Vendredi 16 octobre, 20h30 Parking de l’église Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T22:30:00+02:00

Venez découvrir le patrimoine naturel et nocturne du site Natura 2000 du « Bassin de la Souleuvre » ! Écrevisses, chauve-souris et autres espèces nocturnes n’auront plus aucun secret pour vous, tout comme la gestion et les actions de conservation de ce site classé. Dès 8 ans. (5km/2h) – Niveau 1

Parking de l’église Parking de l’églisePas de descriptionTERRES DE DRUANCE Terres de Druance 14770 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Venez découvrir le patrimoine naturel et nocturne du site Natura 2000 du « Bassin de la Souleuvre » ! Écrevisses, chauve-souris et autres espèces nocturnes n’auront plus aucun secret pour vous, tout…