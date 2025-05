Rand’Eau – Rocquefort, 2 juillet 2025 10:00, Rocquefort.

Seine-Maritime

Rand’Eau Rocquefort Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 10:00:00

fin : 2025-07-02 12:00:00

Date(s) :

2025-07-02

ATTENTION Le départ se fait du parking de la salle des fêtes Roncaro d’Héricourt-en-Caux !

Savez-vous d’où vient l’eau de votre robinet ? De la Seine ? D’une rivière ? D’une nappe phréatique ? Peut-on directement la boire, faut-il la traiter ? Où est-elle stockée ? Comment la protéger et éviter les pollutions ? Voici toute une série de questions auxquelles Marie-Sophie Claeys et Louis Baes, animateurs agricoles, répondront lors de cette balade pédagogique.

Rocquefort 76640 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 99 96 tourisme@yvetot-normandie.fr

English : Rand’Eau

ATTENTION: Departure from the « Roncaro » village hall parking lot in Héricourt-en-Caux!

Do you know where your tap water comes from? From the Seine? A river? From groundwater? Can you drink it directly, or does it need to be treated? Where is it stored? How can we protect it and avoid pollution? Marie-Sophie Claeys and Louis Baes, agricultural animators, will answer a whole series of questions during this educational walk.

German :

ACHTUNG: Der Start erfolgt vom Parkplatz des Festsaals « Roncaro » in Héricourt-en-Caux!

Wissen Sie, woher das Wasser in Ihrem Wasserhahn kommt? Aus der Seine? Aus einem Fluss? Aus einem Grundwasserspiegel? Kann man es direkt trinken oder muss es aufbereitet werden? Wo wird es gelagert? Wie kann man sie schützen und Verschmutzungen vermeiden? Diese Fragen werden von den Landwirtschaftsberatern Marie-Sophie Claeys und Louis Baes auf diesem pädagogischen Spaziergang beantwortet.

Italiano :

NOTA BENE: Partenza dal parcheggio della sala del villaggio « Roncaro » di Héricourt-en-Caux!

Sapete da dove proviene l’acqua del vostro rubinetto? Dalla Senna? Da un fiume? Da una falda acquifera? Si può bere direttamente dal rubinetto o deve essere trattata? Dove viene conservata? Come possiamo proteggerla ed evitare l’inquinamento? Queste sono solo alcune delle domande a cui Marie-Sophie Claeys e Louis Baes, responsabili dell’azienda agricola, risponderanno durante questa passeggiata didattica.

Espanol :

ATENCIÓN: ¡Salida desde el aparcamiento del ayuntamiento « Roncaro » de Héricourt-en-Caux!

¿Sabe de dónde procede el agua de su grifo? ¿Del Sena? ¿De un río? ¿De las aguas subterráneas? ¿Se puede beber directamente del grifo o hay que tratarla? ¿Dónde se almacena? ¿Cómo protegerla y evitar su contaminación? Éstas son algunas de las preguntas a las que responderán Marie-Sophie Claeys y Louis Baes, jefes de explotación, en este paseo didáctico.

