Rand’EAU Vienne

D749A Chauvigny Vienne

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Que vous soyez amateur de balades nature ou adepte de défi sportif, cet événement nautique est fait pour vous !

Co-organisé par le Comité Départemental de Canoë-Kayak de la Vienne et les clubs de Chauvigny-Valdivienne et de Moussac, il propose plusieurs formats pour s’adapter à toutes les envies

‍♂️ Randonnée loisir de 10 ou 21 km, pour profiter du parcours à votre rythme

Format compétition sur 10 ou 21 km, avec un semi-marathon et un challenge entreprise, notamment avec EDF

Une expérience conviviale et sportive au fil de l’eau, à partager entre amis, en famille ou entre collègues ! .

D749A Chauvigny 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 84 64 38

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English : Rand’EAU Vienne

L’événement Rand’EAU Vienne Chauvigny a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Grand Poitiers