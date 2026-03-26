Rand’EAU Vienne Chauvigny
Rand’EAU Vienne Chauvigny dimanche 7 juin 2026.
Rand’EAU Vienne
D749A Chauvigny Vienne
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Que vous soyez amateur de balades nature ou adepte de défi sportif, cet événement nautique est fait pour vous !
Co-organisé par le Comité Départemental de Canoë-Kayak de la Vienne et les clubs de Chauvigny-Valdivienne et de Moussac, il propose plusieurs formats pour s’adapter à toutes les envies
♂️ Randonnée loisir de 10 ou 21 km, pour profiter du parcours à votre rythme
Format compétition sur 10 ou 21 km, avec un semi-marathon et un challenge entreprise, notamment avec EDF
Une expérience conviviale et sportive au fil de l’eau, à partager entre amis, en famille ou entre collègues ! .
D749A Chauvigny 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 84 64 38
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English : Rand’EAU Vienne
L’événement Rand’EAU Vienne Chauvigny a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Grand Poitiers
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