Venez nous rejoindre sur cette belle randonnée de loisir- sportive en Canoë ouverte à tous.

Partageons un moment de détente et de convivialité en pleine nature randonneurs, touristes, sportifs, seul(e), en famille ou entre ami(e)s.

Au fil de la Vienne, en canoë ou en kayak, on découvre une mosaïque de paysages, son patrimoine et sa biodiversité.

Départ de Lussac-les-Châteaux avec deux points d’arrivées Cubord 10 km et Chauvigny 21 km.

Deux formules

La randonnée descente à allure libre au fil de l’eau, parfaite pour découvrir la vallée de la Vienne.

Le défi sportif descente chronométrée avec, soit le Challenge EDF 10 km, soit le semi-marathon 21km

Rand’eau Vienne, c’est également des villages départ et arrivée avec différentes animations. .

Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 07 33 14

