RANDJESS – LA BULLE CAFE Lille

RANDJESS Début : 2026-01-14 à 20:30. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : RANDJESSRandjess est un artiste franco-malgache qui trace sa voie entre rap et pop, avec des textes qui parlent de la quête de soi, du passage à l’âge adulte, des liens qui tiennent ou qui se perdent. Des morceaux comme « À quoi elles rêvent ? », « Jessaï » ou « Chez toi » illustrent cette évolution et ont rapidement trouvé un écho fort chez sa génération.À peine deux ans après ses débuts, il a réussi à rassembler l’une des fanbases les plus fidèles parmi les artistes émergents et est aujourd’hui écouté par des centaines de milliers d’auditeurs sur les plateformes. Il écrit souvent seul, mais sur scène, c’est une tout autre énergie : il est entouré de ses musiciens et ses proches, ceux qui l’accompagnent depuis le début, et ensemble, ils transforment chaque concert en un vrai moment de partage.Une tournée est prévue dès fin 2025, portée par une Maroquinerie en janvier prochain : de quoi installer un peu plus encore Randjess sur la carte des artistes à suivre de très près.Après un deuxième EP remarqué, « Rester des mômes » (sorti en février 2025 et qui cumule déjà de 6.400.000 écoutes toutes plateformes confondues), Randjess prépare activement la suite, entre nouveaux singles et premières dates de tournée. La rentrée de 2025 marque un tournant clé : le début d’un projet plus ambitieux, pensé sur le long terme, avec un album prévu pour novembre 2026.

LA BULLE CAFE 47 RUE D’ARRAS 59000 Lille 59