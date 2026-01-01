Randjess Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Randjess

Jeudi 29 janvier 2026 à partir de 20h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-29 20:00:00

fin : 2026-01-29

2026-01-29

Entre introspection et énergie brute, Randjess s’impose comme l’une des voix montantes de la nouvelle scène pop/rap francophone.

Artiste franco-malgache, il explore la quête de soi, le passage à l'âge adulte, les liens qui unissent ou se défont des thèmes qu'il aborde avec une sincérité désarmante dans des morceaux comme À quoi elles rêvent ? , Jessaï ou Chez toi .



En seulement deux ans, Randjess a fédéré une communauté fidèle et passionnée. Sur scène, entouré de ses musiciens et de ses proches, il transforme chaque concert en une expérience vibrante, intime et collective à la fois.



Une soirée à ne pas manquer pour découvrir un artiste qui allie profondeur, douceur et authenticité. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@lemakeda.com

