Rando 1/2 journée, Le Millepattes, Servon

Informations pratiques

Rando 1/2 journée Jeudi 23 juillet, 08h30 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T08:30:00+02:00 – 2026-07-23T13:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T08:30:00+02:00 – 2026-07-23T13:00:00+02:00

Stationnement : Parking Carrefour des Faisans en bordure de la D446 à Nandy

Distance : 11,4 km – Dénivelé : 88 m

Responsables: Corinne 06 82 54 69 13/ Viviane 06 10 67 26 84

ATTENTION: Pour la période des vacances, s’inscrire auprès des animateurs (mail, SMS ou WhatsApp).

La randonnée pourra être modifiée ou annulée en fonction de la disponibilité des animateurs ou de la météo

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2977907-nandy–j-10-la-foret-de-rougeau-et-le-chateau-de-la-grangexlaxprevote-11×5-km/ »}]

La forêt de Rougeau et le château de la prévôté