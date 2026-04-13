Rando 1/2 journée, Le Millepattes, Servon
Rando 1/2 journée, Le Millepattes, Servon jeudi 30 avril 2026.
Rando 1/2 journée Jeudi 30 avril, 13h00 Le Millepattes France métropolitaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T13:00:00+02:00 – 2026-04-30T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-30T13:00:00+02:00 – 2026-04-30T17:30:00+02:00
Stationnement : Parking Boulevard des Barres à Chaumes en Brie
Distance : 10,5 km – Dénivelé : 125 m
Responsables: Guenièvre 06 82 29 46 77 / Bruno 06 87 24 91 55
Découvrir le parcours sur SityTrail
Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/3022950-chaumesxenxbrie–j-70-chaumes-en-briex-la-ferme-de-forest/ »}]
Chaumes en Brie, la ferme de Forest
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