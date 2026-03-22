Rando 2026 La Borne Henrichemont
Rando 2026 La Borne Henrichemont lundi 6 avril 2026.
Rando 2026 La Borne
Henrichemont Cher
Tarif : 3 – 3 – 4.5 EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 07:00:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Participez à la Rando 2026 à La Borne, une randonnée conviviale avec parcours variés, animations familiales et nouveautés.
La Rando 2026 à La Borne invite les marcheurs à découvrir de nouveaux circuits balisés au cœur de la nature, dans une ambiance conviviale et accessible à tous. Trois parcours de 7, 15 et 22 km sont proposés avec des points de ravitaillement et des récompenses à l’arrivée, dont le Trophée Prosper. Cette édition se distingue par deux nouveautés une balade contée en forêt pour les enfants dès 4 ans, accompagnés d’un parent, et un photocall pour immortaliser l’événement. Départs échelonnés depuis la salle des fêtes, avec inscription sur place. Un moment sportif et familial à partager. 3 .
Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire lesamisdelaborne@gmail.com
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English :
Take part in the Rando 2026 at La Borne, a friendly hike with a variety of routes, family entertainment and new features.
L’événement Rando 2026 La Borne Henrichemont a été mis à jour le 2026-03-22 par OT BOURGES