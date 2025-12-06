Rando 4×4 pour le téléthon Place du Platane Aubas
Rando 4×4 pour le téléthon Place du Platane Aubas samedi 6 décembre 2025.
Rando 4×4 pour le téléthon
Place du Platane Devant la salle des fêtes Aubas Dordogne
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-06
Au programme
8h15 engagement
9h départ 1
12h repas
14h départ 2
18h fin au plus tard
Sur inscription avant le 1er décembre
Place du Platane Devant la salle des fêtes Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 46 53 18
English : Rando 4×4 pour le téléthon
Program:
8:15 am: registration
9am: start 1
12pm: lunch
2pm: start 2
6pm: finish at the latest
Registration before December 1st
German : Rando 4×4 pour le téléthon
Auf dem Programm stehen:
8.15 Uhr: Verpflichtung
9 Uhr: Start 1
12 Uhr: Essen
14 Uhr: Start 2
18h: Spätester Abschluss
Nach Anmeldung bis zum 1. Dezember
Italiano :
Programma:
8.15: registrazione
9.00: inizio 1
12.00: pranzo
14.00: inizio 2
18.00: conclusione al più tardi
Si prega di iscriversi entro il 1° dicembre
Espanol : Rando 4×4 pour le téléthon
Programa:
8.15h: inscripción
9h: Inicio 1
12h: almuerzo
14:00 h: salida 2
18.00 h: finalización a más tardar
Inscríbase antes del 1 de diciembre
L’événement Rando 4×4 pour le téléthon Aubas a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère