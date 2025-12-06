Rando 4×4 pour le téléthon Place du Platane Aubas

Rando 4×4 pour le téléthon

Place du Platane Devant la salle des fêtes Aubas Dordogne

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Au programme

8h15 engagement

9h départ 1

12h repas

14h départ 2

18h fin au plus tard

Sur inscription avant le 1er décembre

Place du Platane Devant la salle des fêtes Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Rando 4×4 pour le téléthon

Program:

8:15 am: registration

9am: start 1

12pm: lunch

2pm: start 2

6pm: finish at the latest

Registration before December 1st

German : Rando 4×4 pour le téléthon

Auf dem Programm stehen:

8.15 Uhr: Verpflichtung

9 Uhr: Start 1

12 Uhr: Essen

14 Uhr: Start 2

18h: Spätester Abschluss

Nach Anmeldung bis zum 1. Dezember

Italiano :

Programma:

8.15: registrazione

9.00: inizio 1

12.00: pranzo

14.00: inizio 2

18.00: conclusione al più tardi

Si prega di iscriversi entro il 1° dicembre

Espanol : Rando 4×4 pour le téléthon

Programa:

8.15h: inscripción

9h: Inicio 1

12h: almuerzo

14:00 h: salida 2

18.00 h: finalización a más tardar

Inscríbase antes del 1 de diciembre

L’événement Rando 4×4 pour le téléthon Aubas a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère