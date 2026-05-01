Couret

RANDO À CHEVAL

Couret Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Rando équestre !

Inscription obligatoire avant le 5 mai

Repas à midi grillade, salade, fromage, dessert 20€. 2 tracé possible. 20 .

Couret 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 6 02 15 65 56 equitencgs@gmail.com

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English :

Horseback riding!

L’événement RANDO À CHEVAL Couret a été mis à jour le 2026-04-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE