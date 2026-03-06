RANDO A LA DÉCOUVERTE DE L’ARGENTIÈRE Saint-Étienne-Vallée-Française

RANDO A LA DÉCOUVERTE DE L’ARGENTIÈRE

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Début : 2026-03-06 13:30:00

Départ du pont de la Taillade. Nous monterons jusqu’aux Poussiels et prendrons un chemin de forte pente sur la droite direction la ligne de crête. Un sentier à flanc de colline nous conduira jusqu’à l’Argentière.

Nous rejoindrons le GR Stevenson que nous suivrons sur une courte distance de forte pente puis retour par les Poussiels.

Distance: 6km(durée 3h). Dénivelé: 340m. Parcours routes forestières et sentiers.

Rdv à la salle Polyvalente pour un départ à 13h30 en covoiturage jusqu’au point départ (environ 6 km) ou rdv directement au point de départ à 13h50. .

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie foyer.rural.leginestel48330@gmail.com

English :

Departure from the Taillade bridge. We climb up to Les Poussiels and take a steep path on the right towards the ridgeline. A path along the hillside takes us to l’Argentière.

