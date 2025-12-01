Rando à la découverte des isards

Maison du Parc national et Office de Tourisme d’Arrens-Marsous ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 13:30:00

fin : 2025-12-30 17:45:00

Date(s) :

2025-12-30

Sortie accompagnée à la découverte des isards

Isard, vous avez dit isard ?

Oui, ici dans les Pyrénées, ce sont des isards et non des chamois…

Depuis le lac de Suyen, nous cheminerons jusqu’au site d’observation, à l’heure où les hardes redescendent un peu des hauteurs pour brouter l’herbe du plateau…

Equipés de jumelles ou d’une longue-vue, nous observerons à distance la vie paisible des isards.

-À partir de 7 ans.

-Réservation obligatoire.

-Sortie animée et encadrée par le Bureau Montagne du Val d’Azun.

-Équipement à prévoir Bonnes chaussures de randonnée Sac à dos Veste imperméable Couvre-chef Crème solaire Eau (1 litre par personne) Petit en-cas Barre de céréales, chocolat, fruits secs … .

English :

Guided outing to discover isards:

Isard, did you say isard?

Yes, here in the Pyrenees, they’re isards, not chamois…

From Lac de Suyen, we’ll make our way to the observation site, just as the herds are coming down from the heights to graze on the grassy plateau…

Equipped with binoculars or a spyglass, we’ll observe the peaceful life of the isards from a distance.

