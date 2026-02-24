Rando à la ferme avec Trott’Iraty

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 74 – 74 – 74 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Au départ de Saint-Jean-Pied-de-Port, partez à la rencontre de Fabien et Sébastien qui vous attendent pour une visite inoubliable de leur ferme, producteurs de fromage de brebis et de miel.

Après cette visite, nous continuerons à prendre de la hauteur vers les plus beaux points de vue sur la vallée de Garazi avant de redescendre, la tête pleine de souvenirs et le sac à dos plein de bons produits.

La formule comprend la location des trottinettes, le casque et les gants, l’accompagnement par la guide, la visite à la ferme et l’assurance. Nous recommandons de porter des vêtements longs et des chaussures fermées, un sac avec de l’eau et une veste en cas de météo changeante. Il est obligatoire de savoir faire du vélo (niveau 2/5). Réservé aux plus de 14 ans. Durée totale environ 3 heures. Départ validé à partir de 4 participants. .

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com

