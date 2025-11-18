Rando à la lampe frontale

8 place du Fairage Périers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 16:30:00

fin : 2025-11-18 18:30:00

Date(s) :

2025-11-18

Balade et pause gourmande.

Tout public. .

8 place du Fairage Périers 50190 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62 lafourmiliere@cocm.fr

English : Rando à la lampe frontale

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rando à la lampe frontale Périers a été mis à jour le 2025-11-06 par Côte Ouest Centre Manche