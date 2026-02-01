Rando A Pas de Loup avec ADDES à Botmeur.

Botmeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:00:00

fin : 2026-02-26 16:30:00

Date(s) :

2026-02-26

A Pas de Loup

26 février de 14h00 à 16h30



UN VOYAGE CONTÉ POUR REDÉCOUVRIR LE LOUP ET REPENSER NOTRE RAPPORT À LA NATURE.

Le loup, figure ambivalente, incarne à la fois la peur et la fascination dans l’imaginaire collectif. Malfaisant pour certains, captivant pour d’autres, il traverse les contes et l’histoire comme un symbole complexe de notre relation au vivant. Nos conteurs vous invitent à redécouvrir cet animal légendaire avec humour, en brisant les stéréotypes qui l’entourent. À travers leurs récits, ils nous rappellent l’importance de repenser notre lien avec la nature pour retrouver un équilibre respectueux entre humains et monde sauvage.

Ancienne école de Botmeur

Le Salou, Botmeur, 29690 France

0298996658 .

Botmeur 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 66 58

