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Rando à vélo Autour des filles 100% féminine Salle d’auzelou Tulle

samedi 19 septembre 2026 · Salle d'auzelou · Tulle

Rando à vélo Autour des filles 100% féminine Salle d’auzelou Tulle

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle d'auzelou
Adresse
Avenue du Lieutenant Colonel Faro
Ville
19000 Tulle
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Tulle

Rando à vélo Autour des filles 100% féminine

Salle d’auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Circuits de 20 / 44 et 60 kms Inscription gratuite   .

Salle d’auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   tulle2c@gmail.com

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English : Rando à vélo Autour des filles 100% féminine

L’événement Rando à vélo Autour des filles 100% féminine Tulle a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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