Rando à vélo Autour des filles 100% féminine Salle d’auzelou Tulle

Informations pratiques

Tulle

Rando à vélo Autour des filles 100% féminine

Salle d’auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Circuits de 20 / 44 et 60 kms Inscription gratuite .

Salle d’auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine tulle2c@gmail.com

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English : Rando à vélo Autour des filles 100% féminine

L’événement Rando à vélo Autour des filles 100% féminine Tulle a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme des Contrées Vertes