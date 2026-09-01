AGENDA · Tulle
Rando à vélo Autour des filles 100% féminine Salle d’auzelou Tulle
samedi 19 septembre 2026 · Salle d'auzelou · Tulle
Informations pratiques
Tulle
Rando à vélo Autour des filles 100% féminine
Salle d’auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Circuits de 20 / 44 et 60 kms Inscription gratuite .
Salle d’auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine tulle2c@gmail.com
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English : Rando à vélo Autour des filles 100% féminine
L’événement Rando à vélo Autour des filles 100% féminine Tulle a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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