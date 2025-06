RANDO ACCOMPAGNÉE CASTELVIEL Saint-Martin-de-Lansuscle 1 juillet 2025 07:00

Cette randonnée accompagnée vous emmènera jusqu’au rocher de Castelviel, pour en prendre plein les yeux.

La vue sur la Vallée de Trabassac et au delà, jusqu’au massif de l’Aigoual, le schiste brillant sous nos pieds, le silence paisible et l’histoire lointaine de Castelviel nous laissent rêveurs.

Les fées légendaires qui vivraient sous les rochers de Castelviel invitent elles aussi à laisser aller notre imaginaire.

Cette excursion en boucle, est variée tantôt dans les bouleaux, tantôt sous les pins et chênes verts avec un micro climat chaud sur le versant Sud.

La beauté du chemin vous ravira.

Environ 5h00 de sortie, prévoir le pique nique.

Départ à 9h00

Pensez à prendre avec vous :

– De l’eau en quantité suffisante (minimum 1L)

– Casquette ou chapeau

– Crème solaire

– Chaussures adaptées à la marche

Le lieu de rendez vous sera communiqué dès votre prise de contact.

Compter environ 10mn depuis Sainte Croix Vallée Française, 20 min depuis Barre des Cévennes, 25 min depuis Saint Roman de Tousque, 30min depuis Saint Germain de Calberte, 45min de Florac et St Jean du Gard.

32€ adulte 16€ enfant (seulement pour les plus de 12ans) .

Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie +33 6 60 88 54 39 contact.naturaloha@gmail.com

English :

This guided hike will take you up to the Castelviel rock, to take in the sights.

Approx. 5h00 outing, picnic included.

Remember to take with you :

– Sufficient water (minimum 1L)

– Cap or hat

– Sun cream

– Shoes suitable for walking

We’ll let you know where to meet as soon as we get in touch with you.

German :

Diese begleitete Wanderung führt Sie bis zum Felsen von Castelviel, wo Sie viel zu sehen bekommen werden.

Die Wanderung dauert etwa 5 Stunden, ein Picknick ist mitzubringen.

Denken Sie daran, Folgendes mitzunehmen:

– Wasser in ausreichender Menge (mindestens 1L)

– Mütze oder Hut

– Sonnencreme

– Für die Wanderung geeignete Schuhe

Der Treffpunkt wird Ihnen nach Ihrer Kontaktaufnahme mitgeteilt.

Italiano :

Questa escursione guidata vi porterà fino alla rocca di Castelviel, per ammirare il panorama.

L’escursione dura circa 5 ore e si consiglia di portare il proprio picnic.

Ricordate di portare con voi:

– Acqua a sufficienza (minimo 1 litro)

– Cappello o berretto

– Crema solare

– Scarpe adatte a camminare

Il punto d’incontro vi sarà comunicato al momento del contatto.

Espanol :

Esta excursión guiada le llevará hasta la roca de Castelviel, para contemplar las vistas.

Se trata de una excursión de aproximadamente 5 horas. Por favor, traiga su propio picnic.

No olvide llevar consigo

– Agua suficiente (mínimo 1L)

– Gorra o sombrero

– Crema solar

– Calzado adecuado para caminar

El punto de encuentro se le comunicará cuando se ponga en contacto con nosotros.

