RANDO ACCOMPAGNEE CHAPELLE SAINT-ETIENNE DE POMERS ET LA FORET DE CLARA Clara-Villerach
dimanche 30 août 2026 · Clara-Villerach
Informations pratiques
Clara-Villerach
RANDO ACCOMPAGNEE CHAPELLE SAINT-ETIENNE DE POMERS ET LA FORET DE CLARA
Clara-Villerach Pyrénées-Orientales
Tarif : 22 – 22 – 22
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:30:00
fin : 2026-08-30 12:30:00
Date(s) :
2026-08-30
A partir des charmants villages de Villerach et Clara, nous monterons dans un univers forestier méditerranéen jusqu’à la chapelle St Etienne de Pomers perchée sur une épaule rocheuse et offrant un splendide panorama sur la vallée de la Têt.
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Clara-Villerach 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 16 33 22 44
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English :
Starting from the charming villages of Villerach and Clara, we’ll make our way up through a Mediterranean forest landscape tothe St. Etienne de Pomers Chapel, perched on a rocky outcrop and offering a splendid panoramic view of the Tât Valley.
L’événement RANDO ACCOMPAGNEE CHAPELLE SAINT-ETIENNE DE POMERS ET LA FORET DE CLARA Clara-Villerach a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI CONFLENT CANIGO
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