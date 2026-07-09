RANDO ACCOMPAGNEE DE BAILLESTAVY A VALMANYA PAR DE BEAUX SENTIERS EN FORET Baillestavy
jeudi 6 août 2026 · Baillestavy
Informations pratiques
Baillestavy
RANDO ACCOMPAGNEE DE BAILLESTAVY A VALMANYA PAR DE BEAUX SENTIERS EN FORET
Baillestavy Pyrénées-Orientales
Tarif : 22 – 22 – 22
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:30:00
fin : 2026-08-06 18:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Dénivelé 580 m / Circuit de 6,5 km environ / Niveau sportif
Reliant Baillestavy et Valmanya, ces deux typiques villages catalans au riche passé agricole, minier et résistant, une randonnée grimpant au cœur de la secrète forêt de la sauvage vallée de la Lentilla.
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Baillestavy 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 16 33 22 44
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English :
Elevation gain: 580 m / Approximately 6.5 km loop / Advanced level
Connecting Baillestavy and Valmanya, two typical Catalan villages with a rich agricultural, mining, and resistance history, this hike winds its way into the heart of the secluded forest of the wild Lentilla Valley.
L’événement RANDO ACCOMPAGNEE DE BAILLESTAVY A VALMANYA PAR DE BEAUX SENTIERS EN FORET Baillestavy a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI CONFLENT CANIGO
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