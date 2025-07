RANDO ACCOMPAGNÉE DU MARTINET AU SIGNAL SAINT-PIERRE Saint-Étienne-Vallée-Française

Cette escapade vous emmène depuis la Vallée Française jusqu’au Signal de Saint-Pierre, perché sur la Corniche des Cévennes. En chemin, vous découvrirez la richesse de la forêt cévenole, où se mêlent une grande variété d’essences d’arbres, et foulerez un tronçon du célèbre chemin de Stevenson.

La marche, se fera à un rythme tranquille pour savourer pleinement les ambiances forestières, les points de vue et les lumières changeantes. Au sommet, un panorama grandiose à 360° vous offrira l’une des plus belles vues sur les Cévennes.

Et pour clore cette belle journée un moment de détente bien mérité, les pieds dans l’eau fraîche du Gardon.

Environ 5h à 6h de sortie, prévoir le pique nique.

Départ à 9h00

Pensez à prendre avec vous :

– De l’eau en quantité suffisante (minimum 1L)

– Casquette ou chapeau

– Crème solaire

– Chaussures adaptées à la marche

– Maillot de bain et chaussure d’eau

Le lieu de rendez vous sera communiqué dès votre prise de contact.

Compter environ 10mn depuis Sainte Croix Vallée Française, 20 min depuis Barre des Cévennes, 25 min depuis Saint Roman de Tousque, 30min depuis Saint Germain de Calberte, 45min de Florac et St Jean du Gard.

35€ adulte 18€ enfant (dès 16 ans) .

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 60 88 54 39 contact.naturaloha@gmail.com

English :

This escapade takes you from the Vallée Française to Signal de Saint-Pierre. Along the way, you’ll discover the richness of the Cévennes forest, with its great variety of tree species, and tread a stretch of the famous Stevenson trail. And to round off the day, enjoy a relaxing dip in the Gardon river. From 16 years. Registration required.

German :

Dieser Ausflug führt Sie vom Vallée Française bis zum Signal de Saint-Pierre. Unterwegs entdecken Sie den Reichtum der Wälder der Cevennen, in denen sich eine große Vielfalt an Baumarten mischt, und betreten einen Abschnitt des berühmten Stevenson-Weges. Und zum Abschluss des Tages: ein Moment der Entspannung mit den Füßen im Wasser des Gardon. Ab 16 Jahren. Nach Anmeldung.

Italiano :

Questa escursione vi porterà dalla Vallée Française al Signal de Saint-Pierre. Lungo il percorso, scoprirete la ricchezza della foresta delle Cévennes, con la sua grande varietà di specie arboree, e percorrerete un tratto del famoso sentiero Stevenson. Per concludere la giornata, godetevi un tuffo rilassante nel fiume Gardon. Maggiori di 16 anni. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Esta escapada le llevará desde la Vallée Française hasta la Signal de Saint-Pierre. Por el camino, descubrirá la riqueza del bosque de las Cevenas, con su gran variedad de especies arbóreas, y recorrerá un tramo del famoso sendero de Stevenson. Y para terminar el día, disfrute de un relajante baño en el río Gardon. Mayores de 16 años. Inscripción obligatoria.

