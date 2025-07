RANDO ACCOMPAGNÉE ENTRE 2 VALLÉES Saint-Martin-de-Lansuscle

RANDO ACCOMPAGNÉE ENTRE 2 VALLÉES Saint-Martin-de-Lansuscle lundi 7 juillet 2025.

RANDO ACCOMPAGNÉE ENTRE 2 VALLÉES

Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère

Tarif : – – 10 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07

fin : 2025-07-07

Date(s) :

2025-07-07

Cette balade vous mènera sur une ligne de crête offrant de superbes panoramas sur les vallées de Trabassac d’un côté, et de Saint-Martin-de-Lansuscle de l’autre. Environ 3h de sortie, dès 10 ans. Sur réservation.

Une immersion sur les hauteurs, entre crêtes et vallées.

Cette balade vous mènera sur une ligne de crête offrant de superbes panoramas sur les vallées de Trabassac d’un côté, et de Saint-Martin-de-Lansuscle de l’autre.

Le parcours débute dans une forêt lumineuse, où hêtres et bouleaux composent un écrin de fraîcheur. Il n’est pas rare d’y surprendre un chevreuil, discret habitant des lieux. Peu à peu, la végétation s’ouvre pour laisser place à une vue spectaculaire, qui récompense l’effort et invite à la contemplation.

Pour savourer pleinement cette escapade, nous prendrons notre temps. Comptez environ 2h30 de marche tranquille.

Environ 3h00 de sortie.

Départ à 9h30

Pensez à prendre avec vous :

– De l’eau en quantité suffisante (minimum 1L)

– Casquette ou chapeau

– Crème solaire

– Chaussures adaptées à la marche

Le lieu de rendez vous sera communiqué dès votre prise de contact.

Compter environ 25mn depuis Sainte Croix Vallée Française, 10 min depuis Barre des Cévennes, 20min depuis Saint Privat de Valongue, 30min depuis Saint Germain de Calberte et Florac 40 min depuis Saint Roman de Tousque.

18€ adulte 10€ enfant (dès 10 ans) .

Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie +33 6 60 88 54 39 contact.naturaloha@gmail.com

English :

This walk takes you along a ridge offering superb panoramic views over the valleys of Trabassac on one side, and Saint-Martin-de-Lansuscle on the other. Approx. 3 hours outing, from age 10. Booking essential.

German :

Diese Wanderung führt Sie über eine Kammlinie mit herrlichen Panoramablicken auf die Täler von Trabassac auf der einen und Saint-Martin-de-Lansuscle auf der anderen Seite. Ca. 3 Std. Ausflug, ab 10 Jahren. Mit Reservierung.

Italiano :

Questa passeggiata si snoda lungo un crinale che offre una splendida vista panoramica sulle valli di Trabassac da un lato e di Saint-Martin-de-Lansuscle dall’altro. Escursione di circa 3 ore, a partire dai 10 anni. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Este paseo le llevará a lo largo de una cresta que ofrece magníficas vistas panorámicas sobre los valles de Trabassac, por un lado, y Saint-Martin-de-Lansuscle, por el otro. Aproximadamente 3 horas de excursión, a partir de 10 años. Imprescindible reservar.

