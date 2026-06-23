Le Mémont

Rando accompagnée Les »P’tits crapahuteurs explorateurs Géologue

Eglise Le Mémont Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-08-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Partez en famille, avec Patrick accompagnateur en montagne, à la découverte de la géologie typique des montagnes du Jura fossiles, dolines, grotte, combe . Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. Petite randonnée de 5 km et 100m de dénivelé positif. L’accompagnateur s’adapte au rythme de chaque membre du groupe. .

Eglise Le Mémont 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88 tourisme@payshorloger.com

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English : Rando accompagnée Les »P’tits crapahuteurs explorateurs Géologue

L’événement Rando accompagnée Les »P’tits crapahuteurs explorateurs Géologue Le Mémont a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER