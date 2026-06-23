Rando accompagnée Les »P’tits crapahuteurs explorateurs Géologue Le Mémont
Rando accompagnée Les »P’tits crapahuteurs explorateurs Géologue Le Mémont mardi 21 juillet 2026.
Le Mémont
Rando accompagnée Les »P’tits crapahuteurs explorateurs Géologue
Eglise Le Mémont Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-08-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Partez en famille, avec Patrick accompagnateur en montagne, à la découverte de la géologie typique des montagnes du Jura fossiles, dolines, grotte, combe . Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. Petite randonnée de 5 km et 100m de dénivelé positif. L’accompagnateur s’adapte au rythme de chaque membre du groupe. .
Eglise Le Mémont 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88 tourisme@payshorloger.com
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English : Rando accompagnée Les »P’tits crapahuteurs explorateurs Géologue
L’événement Rando accompagnée Les »P’tits crapahuteurs explorateurs Géologue Le Mémont a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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