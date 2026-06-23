UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rando accompagnée Les  »P’tits crapahuteurs explorateurs Géologue Le Mémont

Rando accompagnée Les  »P’tits crapahuteurs explorateurs Géologue Le Mémont mardi 21 juillet 2026.

Adresse
Eglise
Ville
25210 Le Mémont
Département
Doubs
Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Le Mémont

Rando accompagnée Les  »P’tits crapahuteurs explorateurs Géologue

Eglise Le Mémont Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-08-04 17:00:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Partez en famille, avec Patrick accompagnateur en montagne, à la découverte de la géologie typique des montagnes du Jura fossiles, dolines, grotte, combe . Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. Petite randonnée de 5 km et 100m de dénivelé positif. L’accompagnateur s’adapte au rythme de chaque membre du groupe.   .

Eglise Le Mémont 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88  tourisme@payshorloger.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rando accompagnée Les  »P’tits crapahuteurs explorateurs Géologue

L’événement Rando accompagnée Les  »P’tits crapahuteurs explorateurs Géologue Le Mémont a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

À voir aussi à Le Mémont (Doubs)