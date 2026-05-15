Rando accompagnée Mendi Gaiak des Pierres qui parlent Aldudes
Rando accompagnée Mendi Gaiak des Pierres qui parlent Aldudes mardi 11 août 2026.
Aldudes
Rando accompagnée Mendi Gaiak des Pierres qui parlent
Parking de l’église Aldudes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 13:30:00
fin : 2026-08-11 17:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Toute l’histoire de la vallée des Aldudes se raconte en une rando sur la crête, dans la forêt, près des rochers, les premiers habitants et les passeurs ont laissé des traces cromlechs, menhirs, bornes frontières, postes de chasse… Pour comprendre notre histoire en découvrant de magnifiques paysages !
Mini 4 personnes, maxi 17 personnes. Age mini 7 ans. Niveau facile. Distance 5km. Dénivelé + 210m. Chiens acceptés en laisse sur tout le parcours. Limite inscription la veille à 18h. Covoiturage de 15mn. .
Parking de l’église Aldudes 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com
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English : Rando accompagnée Mendi Gaiak des Pierres qui parlent
L’événement Rando accompagnée Mendi Gaiak des Pierres qui parlent Aldudes a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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