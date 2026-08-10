Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

Rando accompagnée Vers les plages sauvages

Quai Bouglé Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 09:30:00

fin : 2026-08-13 11:30:00

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Laure, guide de randonnées et naturopathe vous accompagne tout le mois d’août sur le GR 34.

Découvrez le milieu maritime (faune, flore, patrimoine) et quelques conseils Bien-être simples et utiles. .

Quai Bouglé Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 61 87 71

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English :

L’événement Rando accompagnée Vers les plages sauvages Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-08-07 par Pléneuf-Val-André Tourisme