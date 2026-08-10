Rando accompagnée Vers les plages sauvages Pléneuf-Val-André
jeudi 13 août 2026 · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
Rando accompagnée Vers les plages sauvages
Quai Bouglé Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 09:30:00
fin : 2026-08-13 11:30:00
Date(s) :
2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Laure, guide de randonnées et naturopathe vous accompagne tout le mois d’août sur le GR 34.
Découvrez le milieu maritime (faune, flore, patrimoine) et quelques conseils Bien-être simples et utiles. .
Quai Bouglé Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 61 87 71
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English :
L’événement Rando accompagnée Vers les plages sauvages Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-08-07 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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