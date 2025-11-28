Rando active Condezaygues

Rando active

L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée active de 10,4 km, avec un dénivelé de 222 m, animée par Antoine.

En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animateur.

Aire de covoiturage Condezaygues 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 20 75 75

English : Rando active

The Chemins de Thézac association organizes an active 11.1 km hike, with an elevation gain of 242 m, led by Christian.

In case of uncertain weather conditions, please do not hesitate to contact the guide.

German : Rando active

Der Verein Chemins de Thézac organisiert eine aktive Wanderung von 11,1 km Länge mit einem Höhenunterschied von 242 m, die von Christian geleitet wird.

Bei unsicherem Wetter können Sie sich gerne an den Animator wenden.

Italiano :

L’associazione Chemins de Thézac organizza una passeggiata attiva di 10,4 km, con un dislivello di 222 m, guidata da Antoine.

Se il tempo è incerto, non esitate a contattare il responsabile.

Espanol : Rando active

La asociación Chemins de Thézac organiza una marcha activa de 11,1 km, con un desnivel de 242 m, dirigida por Christian.

Si el tiempo es incierto, no dude en ponerse en contacto con el líder.

