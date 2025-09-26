Rando active Daglan chemin des Bories Fumel
Rando active Daglan chemin des Bories Fumel vendredi 26 septembre 2025.
Rando active Daglan chemin des Bories
Centre Commercial Florimont Fumel Lot-et-Garonne
Tarif :
Date :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
L’association Les Chemins de Thézac organise une randonnée, de 12.8 km avec un dénivelé de 275 m, animée par Alain.
Pique-nique tiré du sac. L’après-midi rando de 3 km accompagnée par un guide de la Maison de la Pierre Sèche.
En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animateur.
Centre Commercial Florimont Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 71 34 57
English :
The Les Chemins de Thézac association is organizing a 12.8 km hike with a 275 m vertical drop, led by Alain.
Packed lunch. Afternoon: 3 km hike accompanied by a guide from the Maison de la Pierre Sèche.
In case of weather uncertainty, please contact the guide.
German : Rando active Daglan chemin des Bories
Der Verein Les Chemins de Thézac organisiert eine Wanderung von 12,8 km mit einem Höhenunterschied von 275 m, die von Alain geleitet wird.
Picknick aus dem Rucksack. Am Nachmittag: Wanderung von 3 km, begleitet von einem Führer des Maison de la Pierre Sèche.
Bei unsicherem Wetter wenden Sie sich bitte an den Animateur.
Italiano :
L’associazione Les Chemins de Thézac organizza un’escursione di 12,8 km con un’ascesa di 275 m, guidata da Alain.
Pranzo al sacco. Nel pomeriggio: escursione di 3 km accompagnata da una guida della Maison de la Pierre Sèche.
In caso di tempo incerto, contattare la guida.
Espanol :
La asociación Les Chemins de Thézac organiza una excursión de 12,8 km y 275 m de desnivel, dirigida por Alain.
Almuerzo para llevar. Por la tarde: excursión de 3 km acompañados por un guía de la Maison de la Pierre Sèche.
En caso de mal tiempo, póngase en contacto con el guía.
L’événement Rando active Daglan chemin des Bories Fumel a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Fumel Vallée du Lot