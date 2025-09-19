Rando active Gavaudun Centre commercial Florimont Fumel
Rando active Gavaudun Centre commercial Florimont Fumel vendredi 19 septembre 2025.
Rando active Gavaudun
Centre commercial Florimont Avenue Albert Thomas Fumel Lot-et-Garonne
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19
2025-09-19
L’association Les Chemins de Thézac organise une randonnée active, de 9.7 km avec un dénivelé de 175 m, animée par Yves.
En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animateur.
Centre commercial Florimont Avenue Albert Thomas Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 73 59 89
English :
The Les Chemins de Thézac association is organizing an active 9.7 km hike with a 175 m vertical drop, led by Yves.
In case of weather uncertainty, please contact the organizer.
German : Rando active Gavaudun
Der Verein Les Chemins de Thézac organisiert eine aktive Wanderung, 9,7 km mit einem Höhenunterschied von 175 m, die von Yves geleitet wird.
Im Falle einer klimatischen Unsicherheit zögern Sie nicht, den Animateur zu kontaktieren.
Italiano :
L’associazione Les Chemins de Thézac organizza un’escursione attiva di 9,7 km con un’ascesa di 175 m, guidata da Yves.
Se il tempo è incerto, non esitate a contattare il responsabile.
Espanol :
La asociación Les Chemins de Thézac organiza una excursión activa de 9,7 km y 175 m de desnivel, dirigida por Yves.
Si el tiempo es incierto, no dudes en ponerte en contacto con el líder.
L’événement Rando active Gavaudun Fumel a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Fumel Vallée du Lot