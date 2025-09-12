Rando active Saint-Front-sur-Lémance Salle des fêtes Saint-Front-sur-Lémance

L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée de 9.2km, avec un dénivelé de 242m, animée par Antoine. Rendez-vous à 8h10 à Florimont ou à 9h à la salle des fêtes de Saint-Front.

The Chemins de Thézac association is organizing a 9.2km hike, with an ascent of 242m, led by Antoine. Meet at 8.10 am at Florimont or 9 am at the Saint-Front village hall.

Der Verein Chemins de Thézac organisiert eine Wanderung von 9,2 km mit einem Höhenunterschied von 242 m, die von Antoine geleitet wird. Treffpunkt ist um 8:10 Uhr in Florimont oder um 9:00 Uhr am Festsaal von Saint-Front.

L’associazione Chemins de Thézac organizza una passeggiata di 9,2 km, con un’ascesa di 242 m, guidata da Antoine. Appuntamento alle 8.10 a Florimont o alle 9 presso la sala del villaggio di Saint-Front.

La asociación Chemins de Thézac organiza una marcha de 9,2 km y 242 m de desnivel dirigida por Antoine. Cita a las 8.10 h en Florimont o a las 9 h en el ayuntamiento de Saint-Front.

