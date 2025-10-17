Rando active Thézac

L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée pédestre de 11.6 km animée par Jean-Luc. Rendez-vous à 8h45 à Netto à Saint-Vite pour covoiturage ou à 9h au bourg à Thézac.
Mairie Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 10 20 26 

English : Rando active

The Chemins de Thézac association is organizing a 9.3 km hike led by Antoine. Meet at 8:40 a.m. in Thézac for carpooling or at 9 a.m. in the car park below the Château de Bonaguil.

German : Rando active

Der Verein Chemins de Thézac organisiert eine 11,6 km lange Wanderung, die von Jean-Luc geleitet wird. Treffpunkt um 8:45 Uhr bei Netto in Saint-Vite, um Fahrgemeinschaften zu bilden, oder um 9 Uhr im Dorf in Thézac.

Italiano :

L’associazione Chemins de Thézac organizza una passeggiata di 11,6 km guidata da Jean-Luc. Appuntamento alle 8.45 al Netto di Saint-Vite per il car pooling o alle 9 al villaggio di Thézac.

Espanol : Rando active

La asociación Chemins de Thézac organiza una marcha de 11,6 km dirigida por Jean-Luc. Cita a las 8h45 en Netto en Saint-Vite para compartir coche o a las 9h00 en el pueblo de Thézac.

