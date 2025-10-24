Rando active Thézac

Rando active Thézac vendredi 24 octobre 2025.

Rando active

Mairie Thézac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée pédestre de 12.8 km animée par Yves. Rendez-vous à 9h à la salle des fêtes de Lacapelle-Biron et à Florimont pour le covoiturage à 8h30.

L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée pédestre de 12.8 km animée par Yves. Rendez-vous à 9h à la salle des fêtes de Lacapelle-Biron et à Florimont pour le covoiturage à 8h30. .

Mairie Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 73 59 89

English : Rando active

The Chemins de Thézac association is organizing a 10.2 km hike led by Antoine. Meet at 9 a.m. at the town hall of Blanquefort.

German : Rando active

Der Verein Chemins de Thézac organisiert eine 12,8 km lange Wanderung, die von Yves geleitet wird. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Festsaal von Lacapelle-Biron und in Florimont zur Bildung von Fahrgemeinschaften um 8:30 Uhr.

Italiano :

L’associazione Chemins de Thézac organizza una passeggiata di 12,8 km guidata da Yves. Ritrovo alle 9.00 presso il municipio di Lacapelle-Biron e alle 8.30 a Florimont per la raccolta delle auto.

Espanol : Rando active

La asociación Chemins de Thézac organiza una marcha de 12,8 km dirigida por Yves. Cita a las 9:00 en el ayuntamiento de Lacapelle-Biron y a las 8:30 en Florimont para compartir coche.

L’événement Rando active Thézac a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Fumel Vallée du Lot