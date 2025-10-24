Rando active Thézac
Rando active Thézac vendredi 24 octobre 2025.
Rando active
Mairie Thézac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée pédestre de 12.8 km animée par Yves. Rendez-vous à 9h à la salle des fêtes de Lacapelle-Biron et à Florimont pour le covoiturage à 8h30.
L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée pédestre de 12.8 km animée par Yves. Rendez-vous à 9h à la salle des fêtes de Lacapelle-Biron et à Florimont pour le covoiturage à 8h30. .
Mairie Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 73 59 89
English : Rando active
The Chemins de Thézac association is organizing a 10.2 km hike led by Antoine. Meet at 9 a.m. at the town hall of Blanquefort.
German : Rando active
Der Verein Chemins de Thézac organisiert eine 12,8 km lange Wanderung, die von Yves geleitet wird. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Festsaal von Lacapelle-Biron und in Florimont zur Bildung von Fahrgemeinschaften um 8:30 Uhr.
Italiano :
L’associazione Chemins de Thézac organizza una passeggiata di 12,8 km guidata da Yves. Ritrovo alle 9.00 presso il municipio di Lacapelle-Biron e alle 8.30 a Florimont per la raccolta delle auto.
Espanol : Rando active
La asociación Chemins de Thézac organiza una marcha de 12,8 km dirigida por Yves. Cita a las 9:00 en el ayuntamiento de Lacapelle-Biron y a las 8:30 en Florimont para compartir coche.
L’événement Rando active Thézac a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Fumel Vallée du Lot