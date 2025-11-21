Rando active Thézac
Rando active Thézac vendredi 21 novembre 2025.
Rando active
Mairie Thézac Lot-et-Garonne
L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée pédestre de 11.5 km, dénivelé 270 m, animée par Christian.
Mairie Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 91 42 60
English : Rando active
The Chemins de Thézac association is organizing an 11.5 km hike, elevation gain 270 m, led by Christian.
German : Rando active
Der Verein Chemins de Thézac organisiert eine Wanderung von 11,5 km, Höhenunterschied 270 m, die von Christian geleitet wird.
Italiano :
L’associazione Chemins de Thézac organizza una passeggiata di 11,5 km con un dislivello di 270 m, guidata da Christian.
Espanol : Rando active
La asociación Chemins de Thézac organiza una marcha de 11,5 km con un desnivel de 270 m, dirigida por Christian.
