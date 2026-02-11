Rando aligot sur le Causse Noir au chaos de Roquesaltes 2025 Saint-André-de-Vézines

Rando aligot sur le Causse Noir au chaos de Roquesaltes -2026

Site du Chaos de Roquesaltes Saint-André-de-Vézines Aveyron

Tarif : 11 – 11 – 18 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-08

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-13 2026-05-20 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-10-21 2026-10-28

Vivez l’expérience décalée d’une petite randonnée au crépuscule et d’un Aligot cuisiné collectivement en pleine nature ! Une façon sympa d’observer de façon originale le coucher du soleil !

Le petit + L’immersion en pleine nature, la magie de la lumière du soir qui décline, le partage d’un moment original et convivial du casse-croute, et le retour à la frontale de nuit !

6 personnes minimum 12 personnes maximum

En petit groupe ou en famille ( 12 pers max) une randonnée caussenarde pleine de surprises où nous confectionnerons tous ensemble et à la bonne franquette un repas assis dans l’herbe… en pleine nature.

• Apportez vos propres assiettes couverts verres (si possible, éviter les ustensiles en plastiques non recyclables ou non réutilisables)

• L’esprit de cette sortie est basé sur l’échange et le partage… Vous pouvez enrichir le repas en apportant boissons et desserts à partager pour un Mescladis de saveurs !

Boissons et desserts sont non compris dans le prix et non obligatoires, à gérer et partager selon vos envies

• Chaussures légères de sports ou de marche indispensables

• Prévoir eau + lampe frontale si possible + vos couverts + éventuellement un sac à dos pour porter un peu du matériel (merci d’éviter les ustensiles en plastique à usage unique non recyclable)

2,5 km à pied, environ 1h00 de marche hors pause

PRINTEMPS ETE 19h00-22h30

AUTOMNE 17h30-21h00 .

Site du Chaos de Roquesaltes Saint-André-de-Vézines 12720 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 02 42 contact@ot-millau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience a little hike at dusk and a collective Aligot cooked in the middle of nature! A nice way to observe the sunset in an original way!

L’événement Rando aligot sur le Causse Noir au chaos de Roquesaltes -2026 Saint-André-de-Vézines a été mis à jour le 2026-02-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)