Rando aligot sur le Causse Noir au chaos de Roquesaltes printemps été 2025 Saint-André-de-Vézines

Rando aligot sur le Causse Noir au chaos de Roquesaltes printemps été 2025

Site du Chaos de Roquesaltes Saint-André-de-Vézines Aveyron

11 – 11 – 18 EUR

Tarif enfant

jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-04-24

fin : 2025-06-26

Date(s) :

2025-04-24 2025-06-19 2025-06-26 2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28 2025-09-04 2025-10-23 2025-10-30

Vivez l’expérience décalée d’une petite randonnée au crépuscule et d’un Aligot cuisiné collectivement en pleine nature ! Une façon sympa d’observer de façon originale le coucher du soleil !

Le petit + L’immersion en pleine nature, la magie de la lumière du soir qui décline, le partage d’un moment original et convivial du casse-croute, et le retour à la frontale de nuit !

6 personnes minimum 12 personnes maximum

En petit groupe ou en famille ( 12 pers max) une randonnée caussenarde pleine de surprises où nous confectionnerons tous ensemble et à la bonne franquette un repas assis dans l’herbe… en pleine nature.

• Apportez vos propres assiettes / couverts / verres (si possible, éviter les ustensiles en plastiques non recyclables ou non réutilisables)

• L’esprit de cette sortie est basé sur l’échange et le partage… Vous pouvez enrichir le repas en apportant boissons et desserts à partager pour un Mescladis de saveurs !

Boissons et desserts sont non compris dans le prix et non obligatoires, à gérer et partager selon vos envies

• Chaussures légères de sports ou de marche indispensables

• Prévoir eau + lampe frontale si possible + vos couverts + éventuellement un sac à dos pour porter un peu du matériel (merci d’éviter les ustensiles en plastique à usage unique non recyclable)

2,5 km à pied, environ 1h00 de marche hors pause

19h00-22h30 .

Site du Chaos de Roquesaltes Saint-André-de-Vézines 12720 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 02 42 contact@ot-millau.fr

English :

Experience a little hike at dusk and a collective Aligot cooked in the middle of nature! A nice way to observe the sunset in an original way!

German :

Erleben Sie die schräge Erfahrung einer kleinen Wanderung in der Abenddämmerung und eines gemeinsam gekochten Aligot inmitten der Natur! Eine nette Art, den Sonnenuntergang auf originelle Weise zu beobachten!

Italiano :

Godetevi l’esperienza insolita di una breve escursione al tramonto e di un Aligot cucinato collettivamente in mezzo alla natura! Un modo divertente per ammirare il tramonto in modo originale!

Espanol :

Disfrute de la inusual experiencia de una corta caminata al atardecer y de un Aligot cocinado colectivamente en medio de la naturaleza ¡Una forma divertida de ver la puesta de sol de forma original!

