Rando annuelle des Sentiers du Perche Arcisses

Rando annuelle des Sentiers du Perche Arcisses dimanche 5 octobre 2025.

Rando annuelle des Sentiers du Perche

Lieu-dit La Borde Arcisses Eure-et-Loir

Début : 2025-10-05 07:30:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

La randonnée annuelle des Sentiers du Perche démarre au plan d’eau de la Borde de Margon.

Heure de départ échelonnée de 7h30 et 9h30 selon distance

Bonne humeur au RDV pour parcourir les beaux paysages du Perche !!

Vide ta tête, utilise tes gambettes D

Distance I Tarif sur place I Avant 01/10/2025 soir I Horaires

41 Km 12 € * 10 € * départ groupé ⇒ 7h30

32 Km 12 € * 10 € * de 7h45 à 8h30

20 Km 10 € * 8 € * de 8h30 à 9h30

12 Km 10 € * 8 € * de 8h45 à 9h30

* réduction de 1 € pour les licenciés à la F.F.F.R.P

http://www.lessentiersduperche.fr/me .

Lieu-dit La Borde Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 85 16 42 39 lessentiersduperche@gmail.com

English :

The annual Sentiers du Perche hike starts at the Borde de Margon lake.

Staggered start times from 7:30 and 9:30 depending on distance

Enjoy the beautiful Perche countryside!

Empty your head, use your legs D

German :

Die jährliche Wanderung der Sentiers du Perche startet am Plan d’eau de la Borde de Margon.

Gestaffelte Startzeiten von 7:30 und 9:30 Uhr je nach Entfernung

Gute Laune beim Wandern durch die schöne Landschaft des Perche!!!

Leere deinen Kopf, benutze deine Beine D

Italiano :

L’escursione annuale dei Sentiers du Perche parte dal lago Borde de Margon.

Gli orari di partenza sono scaglionati tra le 7.30 e le 9.30, a seconda della distanza

Venite a godervi la bella campagna del Perche!

Svuota la testa, usa le gambe D

Espanol :

La excursión anual Sentiers du Perche comienza en el lago Borde de Margon.

Horarios de salida escalonados entre las 7.30 y las 9.30 dependiendo de la distancia

Venga y disfrute de la hermosa campiña de Perche

Vacía la cabeza, usa las piernas D

