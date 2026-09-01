Rando-Apéro Beauchamps-sur-Huillard
samedi 12 septembre 2026 · Beauchamps-sur-Huillard
Informations pratiques
Beauchamps-sur-Huillard
Rando-Apéro
Route de Lorris Beauchamps-sur-Huillard Loiret
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Rando-Apéro de 17h à 19h30.
Rando apéro de 17h à 19h30, Prévoir écocup et couverts. Deux parcours 5,5km et 8,9 km. Adultes 12€, enfants de 6 à 12 ans 6€, gratuit pour les de 5 ans. Feu d’artifice. Animation musicale., Restauration et buvette à partir de 19h. 12 .
Route de Lorris Beauchamps-sur-Huillard 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 11 96
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English :
Hike and After-Hike Gathering from 5:00 p.m. to 7:30 p.m.
L’événement Rando-Apéro Beauchamps-sur-Huillard a été mis à jour le 2026-08-23 par OT GATINAIS SUD