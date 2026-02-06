Rando apéro chez l’unique vigneron indépendant de nyons Domaine Rocheville Nyons

Rando apéro chez l’unique vigneron indépendant de nyons

Domaine Rocheville 117 route de Montélimar Nyons Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-01 09:30:00

fin : 2026-10-31 12:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Randonnez librement à la découverte de notre vignoble et de nos oliveraies terroir d’exception aux paysages remarquables. Au retour, apéritif gourmand avec les produits du domaine. Prévoir chaussures de sport, casquette et eau.

.

Domaine Rocheville 117 route de Montélimar Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 35 20 contact@domainerocheville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Walk freely to discover our vineyard and our olive groves: exceptional land with remarkable landscapes. On the way back, a gourmet aperitif with the products of the domain. Bring sports shoes, cap and water.

L’événement Rando apéro chez l’unique vigneron indépendant de nyons Nyons a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale