Rando-apéro-pasto autour du Lac de Vassivière Royère-de-Vassivière

Rando-apéro-pasto autour du Lac de Vassivière Royère-de-Vassivière mercredi 13 août 2025.

Rando-apéro-pasto autour du Lac de Vassivière

Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13

Participez à l’estive autour du Lac de Vassivière en compagnie du troupeau de brebis lors d’une garde ou d’un déplacement du troupeau. Ce sera aussi l’occasion d’en apprendre plus sur le métier de bergère et le pastoralisme.

Apéritif de produits locaux à l’arrivée .

N’attendez plus inscrivez vous ! .

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 90 54 82 contact@pastolimousin.fr

English : Rando-apéro-pasto autour du Lac de Vassivière

German : Rando-apéro-pasto autour du Lac de Vassivière

Italiano :

Espanol : Rando-apéro-pasto autour du Lac de Vassivière

L’événement Rando-apéro-pasto autour du Lac de Vassivière Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2025-07-29 par OT Lac de Vassivière