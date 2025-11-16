Rando Apéro Les Pelades Roussines
Rando Apéro Les Pelades Roussines dimanche 16 novembre 2025.
Rando Apéro
Les Pelades Aux délices du Safran Roussines Charente
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-11-16 09:30:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Rando apéro à la rencontre des producteurs locaux le dimanche 16/11 à Roussines
Les Pelades Aux délices du Safran Roussines 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 24 44 90 contact@laneriedeleonie.fr
English :
Apéro hike to meet local producers on Sunday 16/11 in Roussines
German :
Rando apéro à rencontre des producteurs locaux am Sonntag, den 16.11. in Roussines
Italiano :
Passeggiata apéro per incontrare i produttori locali domenica 16/11 a Roussines
Espanol :
Apéro walk para conocer a los productores locales el domingo 16/11 en Roussines
L’événement Rando Apéro Roussines a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme Charente Limousine