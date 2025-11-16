Rando Apéro Les Pelades Roussines

Rando Apéro

Les Pelades Aux délices du Safran Roussines Charente

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 09:30:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Rando apéro à la rencontre des producteurs locaux le dimanche 16/11 à Roussines

Les Pelades Aux délices du Safran Roussines 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 24 44 90 contact@laneriedeleonie.fr

English :

Apéro hike to meet local producers on Sunday 16/11 in Roussines

German :

Rando apéro à rencontre des producteurs locaux am Sonntag, den 16.11. in Roussines

Italiano :

Passeggiata apéro per incontrare i produttori locali domenica 16/11 a Roussines

Espanol :

Apéro walk para conocer a los productores locales el domingo 16/11 en Roussines

L’événement Rando Apéro Roussines a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme Charente Limousine