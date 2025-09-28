Rando Apéro Varaignes

Les randos apéro vous permettent de randonner en compagnie de 3 ou 4 ânes et de partir à la découverte des acteurs de nos campagnes !Sur des tracés proches de chez nos producteurs, nous partons à leur rencontre afin de découvrir leur savoir-faire et de déguster leurs produits. (châtaignes).

Les randos apéro vous permettent de randonner en compagnie de 3 ou 4 ânes et de partir à la découverte des acteurs de nos campagnes dans une ambiance conviviale !Sur des tracés proches de chez nos producteurs, nous partons à leur rencontre afin de découvrir leur savoir-faire et de déguster leurs produits ! Pour attaquer cette nouvelle, saison je vous propose de découvrir le travail de Denis Bourgin, producteur de châtaignes BIO à Varaignes !

Dans ce petit village plein de charme, se situe une châtaigneraie ! Produit incontournable du Périgord Vert, la châtaigne est ici magnifiée par Denis, qui transforme le fruit de cette bogue piquante sous différentes formes délicates et savoureuses Confitures, crèmes ou encore soupes et farines ; vous ne résisterez pas au plaisir gourmand et automnal de cette pépite brune !Places limitées (30 personnes). Réservation obligatoire. .

English : Rando Apéro

The « randos apéro » (aperitif hikes) allow you to hike in the company of 3 or 4 donkeys and discover the people who make our countryside what it is today! On routes close to our producers’ homes, we meet up with them to discover their know-how and taste their products. (chestnuts).

German : Rando Apéro

Die Apero-Wanderungen ermöglichen es Ihnen, in Begleitung von 3 oder 4 Eseln zu wandern und die Akteure unserer ländlichen Gegenden zu entdecken!Auf Strecken in der Nähe unserer Produzenten gehen wir auf Tuchfühlung mit ihnen, um ihr Know-how zu entdecken und ihre Produkte zu probieren. (Kastanien).

Italiano :

Le escursioni con aperitivo vi danno la possibilità di camminare in compagnia di 3 o 4 asini e di scoprire le persone che lavorano in campagna! Su percorsi vicini alle case dei nostri produttori, li incontriamo per scoprire il loro know-how e assaggiare i loro prodotti. (castagne).

Espanol : Rando Apéro

Las excursiones de aperitivo le ofrecen la posibilidad de caminar en compañía de 3 ó 4 burros y descubrir a la gente que trabaja en el campo. En rutas cercanas a las casas de nuestros productores, nos reunimos con ellos para descubrir su saber hacer y degustar sus productos. (castañas).

