Rando, après-midi pétanque et soirée moules frites Saint-Restitut
Rando, après-midi pétanque et soirée moules frites Saint-Restitut samedi 27 septembre 2025.
Rando, après-midi pétanque et soirée moules frites
Salle Polyvalente Saint-Restitut Drôme
Début : Samedi 2025-09-27 08:00:00
fin : 2025-09-28 01:00:00
2025-09-27
Journée organisée au profit du TELETHON 2025. Randonnées le matin après midi pétanque soirée moules frites.
Salle Polyvalente Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 73 42 serge.armand8@orange.fr
English :
Day organized in aid of TELETHON 2025. Morning hikes, afternoon pétanque, evening moules frites.
German :
Dieser Tag wird zugunsten des TELETHON 2025 organisiert. Wanderungen am Morgen nachmittags Boulespiel Abend Moules Frites.
Italiano :
Giornata organizzata a favore di TELETHON 2025. Escursione al mattino, bocce nel pomeriggio, cozze e patatine la sera.
Espanol :
Jornada organizada en beneficio de TELETHON 2025. Senderismo por la mañana, petanca por la tarde, mejillones y patatas fritas por la noche.
