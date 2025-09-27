Rando, après-midi pétanque et soirée moules frites Saint-Restitut

Rando, après-midi pétanque et soirée moules frites Saint-Restitut samedi 27 septembre 2025.

Rando, après-midi pétanque et soirée moules frites

Salle Polyvalente Saint-Restitut Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-27 08:00:00
fin : 2025-09-28 01:00:00

Date(s) :
2025-09-27

Journée organisée au profit du TELETHON 2025. Randonnées le matin après midi pétanque soirée moules frites.
Salle Polyvalente Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 73 42  serge.armand8@orange.fr

English :

Day organized in aid of TELETHON 2025. Morning hikes, afternoon pétanque, evening moules frites.

German :

Dieser Tag wird zugunsten des TELETHON 2025 organisiert. Wanderungen am Morgen nachmittags Boulespiel Abend Moules Frites.

Italiano :

Giornata organizzata a favore di TELETHON 2025. Escursione al mattino, bocce nel pomeriggio, cozze e patatine la sera.

Espanol :

Jornada organizada en beneficio de TELETHON 2025. Senderismo por la mañana, petanca por la tarde, mejillones y patatas fritas por la noche.

