RANDO AQUA LUDIQUE EN FAMILLE Sengouagnet
RANDO AQUA LUDIQUE EN FAMILLE Sengouagnet dimanche 17 août 2025.
RANDO AQUA LUDIQUE EN FAMILLE
LE RDV EST FIXÉ DEVANT LA VITRINE VA NU PIEDS Sengouagnet Haute-Garonne
Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif Groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-17 10:00:00
fin : 2025-08-23
Date(s) :
2025-08-17
Partez à la découverte de la petite Amazonie Pyrénéenne en rando aqua aux côtés de Nathanaël.
Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat.
Une balade aquatique en immersion dans une ambiance tropicale dans nos Pyrénées sauvages.
A partir de 4 ans. 22 .
LE RDV EST FIXÉ DEVANT LA VITRINE VA NU PIEDS Sengouagnet 31160 Haute-Garonne Occitanie
English :
Discover the little Pyrenean Amazon on an aqua trek with Nathanaël.
Bookings at the Cagire Garonne Salat Tourist Office.
German :
Entdecken Sie das kleine Amazonasgebiet der Pyrenäen auf einer Aqua-Wanderung an der Seite von Nathanaël.
Reservierung beim Fremdenverkehrsamt Cagire Garonne Salat.
Italiano :
Scoprite la piccola Amazzonia pirenaica in un trekking acquatico con Nathanaël.
Prenotare in anticipo presso l’Ufficio del Turismo di Cagire Garonne Salat.
Espanol :
Descubra el pequeño Amazonas pirenaico en una excursión acuática con Nathanaël.
Reserva con antelación en la Oficina de Turismo de Cagire Garonne Salat.
L’événement RANDO AQUA LUDIQUE EN FAMILLE Sengouagnet a été mis à jour le 2025-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE