RANDO au départ de Javron les Chapelles 12 kms

Place Georges Morin Javron-les-Chapelles Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 14:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Organisée ACT randonnée pédestre, circuit de 12 kms.

Rendez vous à 14h, parking salle polyvalente à Javron-les-Chapelles.

Chien non admis à la randonnée

Si alerte météo vigilance orange annoncée, appelez Philippe ou Gilbert pour savoir si la sortie est bien maintenue.

Philippe BERTHE 06 34 57 21 20 ou Gilbert BARBIER 06 47 82 40 18 .

Place Georges Morin Javron-les-Chapelles 53250 Mayenne Pays de la Loire +33 6 34 57 21 20

English :

Organized by ACT randonnée pédestre, 12 km circuit.

German :

Organisiert ACT Wanderung, Rundgang von 12 kms.

Italiano :

Organizzato da ACT randonnée pédestre, circuito di 12 km.

Espanol :

Organizado por ACT randonnée pédestre, circuito de 12 km.

L’événement RANDO au départ de Javron les Chapelles 12 kms Javron-les-Chapelles a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs