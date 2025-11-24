RANDO au départ de St-Julien-des-Eglantiers (11 ou 14 kms) Pré-en-Pail-Saint-Samson

RANDO au départ de St-Julien-des-Eglantiers (11 ou 14 kms)

Parking des Clairventes Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Organisée par ACT randonnée pédestre de Villaines-la-Juhel

Rendez vous pour co-voiturage au départ de Villaines-la-Juhel (Place de l’Europe) pour départ à 13h30,

ou à 14h au parking des Clairventes à St-Julien-des-Eglantiers. Parcours de 11 ou 14 kms.

Chien non admis à la randonnée

Si alerte météo vigilance orange annoncée, appelez un responsable pour savoir si la sortie est bien maintenue.

Stéphane DUVAL 06 81 03 17 94 ou Laurence CORVASIER 07 71 12 67 43 .

Parking des Clairventes Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire +33 6 81 03 17 94

