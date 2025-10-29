Rand’O au fil de l’eau Aux sources du Sillon Cordemais

La Colle Cordemais Loire-Atlantique

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

2025-10-29

Accompagnés par les animatrices du CPIE Loire Océane, plongez à la découverte des secrets de l’eau sur le Sillon de Bretagne. Entre points de vue imprenables sur la vallée de la Loire et chemins boisés bordés de rivières, les paysages du Sillon ne manqueront pas de vous surprendre et de vous émerveiller !

Parcours de 2,8 km. Tout public, bonne condition physique nécessaire. Tenue de marche et chaussures imperméables recommandées.

GRATUIT. Inscription auprès de l’Office de Tourisme Estuaire et Sillon et en ligne sur Weezevent. .

La Colle Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 60 16 contact@estuairesillontourisme.fr

